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رقم الخبر: 255589 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني ينافس على جائزة مهرجان «كويين بالم»

فيلم ايراني ينافس على جائزة مهرجان «كويين بالم»

يشارك الفيلم الايراني القصير «ظلله بالأسود» للمخرج مصطفى عطاربور في مهرجان «كويين بالم» السينمائي الدولي في امريكا.

فيلم «ظلله بالأسود» (سياه نقاشي اش كن) ينافس على جائزة قسم المسابقة في المهرجان المذكور ومرشح ايضاً لجائزة في قسم المونتاج في المهرجان ذاته.

والفيلم الحاصل على جائزة ذهبية من مهرجان «كويين بالم» يتأهل مباشرة للمشاركة في مهرجان «بالم سبرينجز» السينمائي الدولي في امريكا.

«ظلله بالأسود»(سياه نقاشي اش كن) من انتاج بكاه احمدي وهو فيلم قصير ويحكي قصة سارق اسمه «داوود» يعمل في «سينما تك» (بيت السينما)، بعد فترة يذهب احد افراد الشرطة لمشاهدة فيلم الى هناك حيث حصلت بعض الاحداث في الماضي بينهما.

وهذه المرة الاولى لعرض الفيلم دولياً كذلك لم يعرض الفيلم في دور السينما المحلية ما عدى عرض خاص في جامعة الشهيد بهشتي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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