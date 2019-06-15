بمشاركة عدد كبير من السينمائيين أقامت نقابة المخرجين الوثائقيين في إيران حفل تكريم للمخرج الوثائقي المخضرم حميد سهيلي.

وأتت المراسم بعد أيام من إعلان منظمة اليونسكو إدارج مجموعة «العمارة الإيرانية» الوثائقية لحميد سهيلي ضمن قائمتها الحمائية.

وأقيمت المراسم في صالة «بيت السينما» في العاصمة طهران، حيث تحدث عدد من السينمائيين والثقافيين حول مسيرة حميد سهيلي الفنية والتي تمتد لأكثر من 40 عاما.

وفي كلمة مقتضبة بالمراسم قال سهيلي: تداعت الليلة لي جميع الأفلام التي كنت قد أعددتها في الماضي، وأشكر الجميع على مشاركتهم في هذه المراسم.

وشارك في إعطاء الدروع التكريمية والهدايا للمخرج المخضرم كل من منوتشهر شاهسواري المدير العام لبيت السينما، وجعفر صانعي مقدم مدير مجموعة الفن والتجربة، ومحمد مهدي طباطبائي نجاد المدير العام لمركز توسعة السينما الوثائقية والتجريبية، وسليم غفوري مدير القناة الوثائقية، ولادن طاهري مديرة متحف السينما ودار الأفلام الإيرانية، وفريبا فرزام المندوبة عن لجنة الذاكرة العالمية باليونسكو ومديرة منظمة الوثائق بالمكتبة الوطنية.

وفي ختام المراسم تمت دعوة أحد المخرجين الوثائقيين المخضرمين الإيرانيين وهو فرهاد ورهرام لإعطاء الوسام السامي لنقابة المخرجين الوثائقيين في إيران إلى المخرج حميد سهيلي.