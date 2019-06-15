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رقم الخبر: 255587 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: ثقافة وفن  
إصدار ترجمة رواية «وقف التنفيذ» لجان بول سارتر باللغة الفارسية

إصدار ترجمة رواية «وقف التنفيذ» لجان بول سارتر باللغة الفارسية

أصدرت دار «جشمه» للنشر والطباعة حديثاً ترجمة لرواية «وقف التنفيذ» لجان بول سارتر، بقلم حسين سليماني نجاد، وذلك ضمن سلسلة «قصص غير فارسية» التي تشرف عليها الدار.

وتأتي رواية «وقف التنفيذ» الثالثة للكاتب نفسه تحت عنوان «طرق الحرية» حيث نشرت الدار عام 2018  رواية «الغثيان»، فيما سبقتها رواية «عمر العقل» عام 2017.

ويتطرق جان بول سارتر في روايته هذه للاحداث السياسية في أوروبا مطلع القرن العشرين ضمن فصول حملت تواريخ وأيام من تلك السنوات.

تتقاطع في هذه الرواية عدة شخصيات ضمن ظروف غامصة، تتمحور حول القرارات الرئيسية السياسية لحكام اوروبا آنذاك. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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