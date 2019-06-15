في رحلة من جنوب شرقي إيران إلى شمال غربيها، يشعر المسافر أنه انتقل من قارة إلى أخرى، وليس من منطقة إلى أخرى داخل بلد واحد، بسبب تفاوت العيش وأسلوب حياة السكان في جهات بلاد فارس.

تعرف إيران بتنوع العرقيات واندماج القوميات مع بعضها بعضا طوال قرون سحيقة، ورغم ذلك حافظ جميعهم على عادات وتقاليد خاصة بهم.

سكنت مختلف العرقيات في إيران منذ قديم الزمان، كالفرس والأتراك الأذريين والتركمان والأكراد والعرب والبلوش والـ«لر» والأرمن واليهود والكزخ والجورجيين والجيلك والتالش والمازني والـ«تات» والآشوريين والقشقايين، فضلا عن الطوائف المنبثقة منهم.

الفرس: وتتشكل الغالبية السكانية في إيران من العرقية الفارسية بنسبة 55% إلى 66% بحسب إحصائيات غير رسمية، يتوزعون في وسط البلد ضمن محافظات طهران وأصفهان ويزد وفارس وكرمان وخراسان وسمنان، ويتحدثون اللغة الفارسية.

كما أسست العرقية الفارسية العديد من الإمبراطوريات والديانات على مر التاريخ، وينتمي مجمل السكان الأصليين في إيران إلى العرقية الفارسية.

الآذريون: وتشكّل القومية الآذرية في إيران نحو 20%، يتحدثون اللغة الآذرية، وهي إحدى لهجات اللغة التركية. ويعد أغلبية الآذريين من الشيعة مع نسبة قليلة من السنة، ويوجد معظمهم في شمال غربي إيران بمحافظتي آذربايجان الشرقية والغربية، وكذلك أردبيل وزنجان وهمدان وقزوين.

وكانت دولة آذربيجان ضمن الأراضي الإيرانية سابقا، قبل انفصالها عنها خلال حروب الإمبراطورية الروسية بين عامي 1813 و1828. وللآذريين زيهم التقليدي مثل «كوينك» و«ديزليك» و«جبكن»، إضافة إلى الرقص الفولكلوري الآذري الشهير بسرعته ونظمه وإيقاعه.

التركمان: وتعد إيران ثاني أكبر دولة من حيث وجود التركمان في العالم بعد تركمانستان، وهم أحد الشعوب التركية التابعة لقبيلة «غز» أو «الأوغوز»، يتحدثون اللغة التركمانية ويقدر عددهم في إيران بـ1.5 مليون نسمة تقريبا.

وينتمي التركمان إلى الطائفة السنية الحنفية، ويتوزعون حاليا في محافظة جلستان على شاطئ بحر قزوين وبعض مناطق خراسان شمالي شرقي إيران.

واشتهرت المدن التركمانية مثل «كنبدكاووس» و«بندر تركمن» بمدن الألوان نسبة لأزياء النساء التقليدية الملونة، إضافة إلى ملابس الرجال وقبعاتهم الكبيرة. ويعتبر التركمان من أكثر العرقيات اهتماما بتربية الخيول وتنظيم مسابقات الفروسية في إيران.

الأكراد: توزع معظم الإيرانيين الأكراد غربي إيران على حدود كردستان العراق بمحافظات كردستان، وكرمانشاه، وإيلام، وآذربايجان الغربية، وشمال شرق خراسان، وينتمون بغالبيتهم إلى الطائفة السنية الشافعية، ويتحدثون اللغة الكردية.

أما سكان غربي إيران فيتحدث معظمهم اللهجتين السورانية والأورامية (الكردية)، أما سكان شمالي شرقي إيران فيتحدثون اللهجة الكرمانجية. وتعتبر إيران ثاني أكبر دولة بعد تركيا من حيث وجود القومية الكردية في العالم حيث تشكل بين 7% و10% من مجموع سكان إيران.

ويتميز الأكراد في إيران بتواضعهم وحسن ضيافتهم، وتتجلى روحهم المرحة في ملابسهم الملونة التي يرتدونها في رقصاتهم التي توضح مدى الانسجام والترابط فيما بينهم.

العرب: يسكن معظم العرب في إيران في المحافظات الجنوبية على حدود العراق وفي الجانب الخليجي. ويتوزعون بغالبيتهم في محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزکان. ويشكلون تقريبا 2% إلى 4% من مجموع سكان البلد، ضمن مختلف القبائل الموجودة هناك.

یتحدث العرب في إيران اللغة العربية مع لهجتهم الخاصة. وبالنسبة للملابس، يرتدي الرجال «الدشداشة» والشماغ، وتلبس النساء «الشادر»، بالإضافة إلى الملابس التقليدية الموجودة في إيران. وتنتمي غالبية العرب إلى الطائفة الشيعية الاثني عشرية وتنتمي فئة منهم إلى السّنّة.

البلوش: وفي الجنوب الشرقي وشرقي إيران على حدود أفغانستان وباكستان وبحر عمان، تنتشر عرقية البلوش الموجودين بكثرة في محافظة بلوشستان. وتأتي إيران في المرتبة الثانية بعد باكستان من حيث وجود القومية البلوشية.

البلوش هم من أهل السنة الأحناف، يتوزعون على الحدود الشرقية لإيران حيث كانوا حراسا للحدود في تلك المناطق. ويشكلون 2% إلى 4% من مجموع السكان في إيران. يتحدثون اللغة البلوشية التي تعود أصولها إلى اللغة البهلوية (لغة فارسية قديمة).

اشتهر البلوش في إيران بلباسهم البلوشي «الجامك» و«باجامك»، وبملابس نسائهم المزركشة بعناية، كما يتميزون أيضا بالصفة البهلوانية والحماس اللذين لم يفارقا القومية البلوشية. ومن جهة أخرى يسكن البلوش في أكثر المناطق فقرا ويرزحون تحت خطه.

عرقية «لر»: لقومية «لُر» حكاية أخرى، إذ ترجع أصولهم إلى حضارة عيلام ما قبل الميلاد. وبسبب التقارب الجغرافي مع الأكراد، تأثروا بهم واختلطوا معهم، مما دفع البعض إلى تسميتهم بـ«الكرد الفيلية».

يسكنون غربي إيران في محافظات لرستان وأبرزها هكيلويه وبويراحمد وجهارمحال وبختياري وخوزستان، ويشكلون حوالي 6% من مجموع السكان في إيران. وينتمي أغلبهم إلى المذهب الشيعي. يتحدث اللر بلغتهم اللرية، التي تعود أصولها إلى اللغة الفارسية القديمة.

يعتبر اللر من العشائر الإيرانية التي تستخدم السلاح وتجيد المحاربة. وتتميز ملابسهم التقليدية أو «جوقا» بأنها مصنوعة من الصوف، وكذلك الحذاء أو ما يسمى بـ«بكيوه»، وهذا ما يميزهم عن بقية القبائل.

الأرمن: وهاجرت أعداد كبيرة من الأرمن في إيران من منطقة أرمنستان (شمال غرب) خلال المعارك بين الدولتين الصفوية والعثمانية في تلك المناطق (1602-1620). ثم انفصلت أرمنستان عن إيران ضمن معاهدات مع الإمبراطورية الروسية في معاهدات جلستان (1813) وتركمنجاي (1828).

ويوجد معظم الأرمن في إيران في مدن تبريز وطهران وأصفهان، ويتبعون الكنيسة الأرثوذكسية ويتحدثون اللغة الأرمنية.

وكذلك القومية الآشورية التي تعود أصولها إلى آشوريي العراق، يقطنون في مدن مختلفة مثل تبريز وطهران وأصفهان وشيراز، ويتكلمون اللغة الآشورية، ويدينون بالديانة المسيحية. ویقدّر عدد المسيحيين الأرمن والآشوريين في إيران بين 120 و300 ألف شخص.