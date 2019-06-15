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رقم الخبر: 255583 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 15:02 الاقسام: سياحة  
كندمان.. مستنقع يأوي 45 نوعاً من الطيور الايرانية والمهاجرة
مسجل في المركز الدولي للدراسات حول الطيور المائية

كندمان.. مستنقع يأوي 45 نوعاً من الطيور الايرانية والمهاجرة

مستنقع كندمان في محافظة جهار محال وبختياري (غرب ايران) هو من ضمن المستنقعات العشرة المعروفة لمشاهدة الطيور في ايران، والتي تم تسجيله في المركز الدولي للدراسات حول الطيور المائية في لندن.

هذا المستنقع الفريد من نوعه يأوي ما يقرب من 15 نوعاً من الطيور المحلية وكذلك حوالي 30 نوعاً من الطيور المهاجرة من شمال الكرة الأرضية الى هنا، ناهيك عن أن انواعاً من الافاعي والضفادع والسلاحف والثدييات والأسماك تستوطن فيها.

و تمتاز محافظة جهارمحال وبختیاري بوجود الاماکن الطبیعیة والتاریخیة والمظاهر الاجتماعیة والثقافیة حیث تحتضن الجبال والکهوف والأنهار والشلالات والمستنقعات والعیون الکثیرة والمغریة ولکل هذه المظاهر مناظر خاصة وبدیعة تشجع السواح لقضاء اوقات الفراغ. إن محافظة جهارمحال وبختیاری بسبب إرتباطها القدیم مع محافظة لرستان هي احدی المناطق الاثریة ومراکز الحضارة القدیمة الایرانیة ولا توجد معلومات کافية و دقیقة عن تاریخ هذه المنطقة. وکان حاکم زرادشت بإسم «فرامرز» أحد حکام هذه المنطقة الذي کان یعیش في اواخر العهد الساساني وأهالي قبیلة  «بختیاري»  کانوا یسمون هذا الحاکم بإسم «فرامرزکبر».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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