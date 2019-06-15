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رقم الخبر: 255579 تاريخ النشر: حزيران 14, 2019 الوقت: 15:01 الاقسام: منوعات  
طفل يأكل 5 وجبات يومياً.. والسبب: نبيل

طفل يأكل 5 وجبات يومياً.. والسبب: نبيل

يواظب طفل صيني على أمر غريب للغاية، وهو تناول 5 وجبات يوميا من أجل غاية نبيلة هي إنقاذ والده الذي يعاني حالة صحية صعبة.

وذكرت «سكاي نيوز» أن والد الطفل لو زيكوان يعاني منذ 7 سنوات من مرض سرطان الدم «اللوكيميا»، غير أن حالته تدهورت كثيرا العام الماضي، وبات بحاجة إلى نقل الدم، لكن الحل الجذري يكمن في التبرع.

وحتى يتمكن الوالد من قهر هذا المرض، فإنه يحتاج إلى عملية زراعة نخاع عظم، والطفل زيكوان هو الوحيد في العائلة الذي يلائم جسمه جسم والده المريض، وفق ما يقول الأطباء.

لكنهم يقولون إنه إذا أراد الطفل أن يتبرع وتنجح العملية فعليه زيادة وزنه، وذلك يتم عبر تناول المزيد من الطعام، ومن بين ما يتناوله الطفل كميات من الرز واللحم.

وأضافوا أن زيكوان بحاجة لأن يصبح وزنه 45 كيلوغراما، قبل التبرع، علما أن الوزن المثالي هو 50 كيلوغراما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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