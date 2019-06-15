أظهر شريط فيديو متداول على اليوتيوب مطاردة عنيفة بين عدة أسود وخنزير بري في حديقة كورغز الوطنية جنوب افريقيا .

وقالت الشابة التي صورت الفيديو أنها تمكنت من مشاهدة لبؤة تترصد يمينا ً ويسارا ً على طول النهر، وكانت تنتظر فريسة لمطاردتها .

وفجأة يظهر خنزير بري على مجرى النهر الجاف وهو يسير بلا أية مبالاة، دون أن يدرى بوجود 7 أسود تتربص به

ولم يلاحظ الخنزير التهديد إلا حينما باتت الأسود قريبة منه، فهرع راكضا ًوانزلق بينهم في مطاردة مثيرة وفي نهاية المطاف توقفت الأسود عن المطاردة التي أصبحت بلا معنى بعد أن تمكن الخنزير من الإفلات منها.