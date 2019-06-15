احتفلت جائزة غينيس للأرقام القياسية بعيد ميلاد جونيري بلاوينج الـ 26 ، أقصر رجل في العالم ، والذي يعيش في دولة الفلبين، حيث تفوق على النيبالي ميجار الذي حصل على اللقب في أكتوبر 2011 بطول 67.08 سنتيمتراً، بينما لم يكن هناك أقصر منه في العالم حتى الآن.

وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر انستجرام، يبلغ طول جونري، 59.93 سم، حيث تم التحقق من ذلك الرقم من خلال مركز سيندانجان الصحي في 12 يونيو 2012.

بدأت والدته بالشك في حجمة، والتي توقف في الطول في الرابعة من العمر، عندما بدأ أصدقاءه يتفوقون عليه، وعند ولادته كان في حجم زجاجة المشروبات الغازية.

حاولت عائلته علاجه وتناول بالفعل أدوية متعددة لتقوية عظامه وفقا لتوصيات الأطباء، ولسوء الحظ لم تكن فعالة، مما أدى إلى أنه يعاني من صعوبات في المشي، حيث لا يستطيع القيام بذلك إلا من خلال مساعدة شخص آخر.