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رقم الخبر: 255351 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 21:50 الاقسام: اقتصاد  
بمشاركة إيرانية.. معرض "إعادة إعمار العراق" يبدأ أعماله في بغداد

بمشاركة إيرانية.. معرض "إعادة إعمار العراق" يبدأ أعماله في بغداد

بدأ أعماله اليوم الثلاثاء، المعرض والمؤتمر الدولي لـ"إعادة إعمار العراق"، بمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى بالعالم في المقر الدائم للمعارض الدولية في بغداد.

وتعرض 120 شركة من الجمهورية الإسلامية و10 دول أخرى بالعالم، بالإضافة الى الشركات الوطنية العراقية، إنجازاتها في هذا المعرض في القطاعات البنيوية والمشاريع الخاصة بالمياه والكهرباء، وتشييد المباني على مدى أربعة أيام للعموم.

وتشارك في المعرض، شركات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر وتركيا وأذربيجان والهند والصين وألمانيا وإيطاليا والإمارات والسعودية الى جانب الشركات العراقية.

ويقام معرض إعادة بناء العراق بدعم من وزارة الإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة في العراق وبالتعاون مع وزارات النفط، والصناعة والتعدين والتجارة، وعدد من الشركات العراقية والأجنبية ويقام كذلك ملتقى دولي على هامش المعرض.

ويتم خلال المعرض والملتقى الدولي، تقديم فرص الإستثمار المتاحة في العراق وتوجيه الدعوة من الجانب العراقي الى الشركات المشاركة لإغتنام الفرص الإستثمارية المتوفرة.

ويأتي هذا المعرض في سياق جهود الحكومة العراقية لبدءها مرحلة إعادة إعمار هذا البلد، بعد الإعلان عن دحر جماعة داعش الإرهابية في العراق بالكامل.

 
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