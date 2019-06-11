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رقم الخبر: 255349 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 21:17 الاقسام: محليات  
السفير اللبناني في طهران يثني على قرار السلطات الإيرانية بالإفراج عن "نزار زكا"

السفير اللبناني في طهران يثني على قرار السلطات الإيرانية بالإفراج عن "نزار زكا"

أعرب السفير اللبناني في طهران "حسن محمد عباس" عن تقديره لقرار السلطات القضائية في البلاد بالإفراج عن المواطن اللبناني – الامريكي "نزار زكا"؛ منوهاً بالعلاقات الرصينة القائمة بين البلدين.

ونشرت السفارة اللبنانية في طهران صورة للمواطن اللبناني المفرج عنه اليوم عبر حسابها في موقع (اينستغرام)، وأيضاً البيان الصادر عنها في هذا الخصوص والذي جاء فيه :
"تم بعد ظهر اليوم الافراج رسمياً عن المواطن اللبناني السيد نزار زكا وهو حالياً في طريق العودة الى لبنان؛ تتقدم السفارة اللبنانية في طهران بالشكر لكل من ساهم، في ايران وفي لبنان، بالوصول إلى هذه النتيجة الايجابية. نعيد التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين لبنان وايران، المستندة على الاحترام المتبادل وعلى تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين".
وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "غلام حسين إسماعيلي" قد أعلن في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء: إن "المحكمة وافقت اليوم على الإفراج المشروط عن نزار زكا، وسيتم تسليم هذا الشخص إلى ممثلي الدولة اللبنانية".
وأضاف: ان "السلطة القضائية استلمت قبل يومين طلباً في هذا الصدد بالإفراج المشروط عن المدان".
وقال: "إنه بناء على طلب رئيس الجمهورية وتأكيد حزب الله لبنان بأن هذا الشخص لن يرتكب جريمة بعد الافراج عنه، فقد وافقت المحكمة اليوم على الإفراج المشروط عن نزار زكا وسيتم تسليمه إلى ممثلي الدولة اللبنانية".
 

 
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