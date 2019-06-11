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رقم الخبر: 255348 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 21:00 الاقسام: محليات  
الإفراج عن "نزار زكا" تم في اطار التعاون بين ايران ولبنان وتعزيز الوشائج بين شعبي البلدين
المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني:

الإفراج عن "نزار زكا" تم في اطار التعاون بين ايران ولبنان وتعزيز الوشائج بين شعبي البلدين

أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "كيوان خسروي" أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت القرار بالافراج رسميا عن المواطن اللبناني نزار زكا لإبداء نواياها الحسنة في اطار التعاون الثنائي بين ايران ولبنان وتعزيز الوشائج بين الشعبين".

وفي تصريح لموقع العهد الاخباري، أضاف خسروي: ان المحكمة الايرانية وافقت رسمياً على الافراج عن زكا، بعد طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعقب تأمينه للكفالة.

ورداً على سؤال حول جنسية نزار زكا الأمريكية واحتمال أن يكون لبلد ثالث دور في الافراج عنه، أكد إن "أي بلد ثالث لم يلعب دوراً في عملية الإفراج عن نزار زكا، وهذا الاجراء جاء فقط على أساس طلب الرئيس اللبناني و وساطة السيد حسن نصرالله".

وتابع: نظراً للدور المهم والمؤثر للسيد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية في دعم تيار المقاومة تم تلبية طلبه.

وذكر المتحدث باسم المجلس الاعلى للأمن القومي أن "السلوك المتخذ مع نزار زاكا في طهران كان تماماً في اطار المعايير القانونية و على أساس احترام حقوق المدانين قضائياً وكان انسانياً؛ حتى أن الخدمات والتسهيلات التي قدمت اليه أثناء قضاء عقوبته كانت تفوق سائر السجناء".

المواطن اللبناني - الامريكي نزار زكا، حكم عليه بالسجن 10 أعوام من قبل محكمة الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بناء على الادلة المتوفرة لدى السلطات الامنية في البلاد بأنه كان يعمل لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أرسل طلباً الى نظيره الايراني حجة الاسلام حسن روحاني بشأن الافراج عن زكا، وذلك بعد ان قضى الاخير أكثر من ثلث فترة سجنه في ايران.

 
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