كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن وجود 15 الف قطعة اثرية عراقية في الولايات المتحدة جاهزة للشحن حاليا للعراق.

وقال عبد المهدي خلال زيارته للمتحف الوطني العراقي في بغداد، وتسلم وزارة الثقافة آثار بحضور الوزير عبد الامير الحمداني، ان "هناك 15 الف قطعة اثرية عراقية في الولايات المتحدة جاهزة للشحن حاليا".

واضاف ان "اغلبية هذه القطع اصلية"، داعيا المواطنين الى "زيارة المتحف للاطلاع على الاثار والتعرف اكثر على الحضارة العراقية القديمة".

في سياق آخر أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الثلاثاء، عن قتل ثلاثة إرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير أوكارهم بعملية أمنية في محافظة كركوك بالعراق.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، مقتل ٣ ارهابيين والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير اوكارهم، خلال عملية أمنية نفذتها قوة من الشرطة الاتحادية ضمن قيادة المقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، بعد أن داهمت أوكارا لعصابات داعش في قرية علف".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في مناطق متفرقة من محافظة كركوك.