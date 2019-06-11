وأكدت مؤسسة النفط الليبية أن حريقا اندلع، يوم الأحد الماضي، في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي، جنوب شرق ليبيا، يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة، الثلاثاء، إن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من يوم 9 حزيران/ يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".

وأوضح البيان أن "هذا الحقل، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 8/4 مليار برميل".