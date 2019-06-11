  • الثلاثاء ٧ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255343 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 18:40 الاقسام: عربيات  
مؤسسة النفط الليبية: حريق في حقل السرير والخسائر 30 ألف برميل يومياً

مؤسسة النفط الليبية: حريق في حقل السرير والخسائر 30 ألف برميل يومياً

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الثلاثاء، عن حريق في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي.

وأكدت مؤسسة النفط الليبية أن حريقا اندلع، يوم الأحد الماضي، في مولد كهربائي بحقل السرير النفطي، جنوب شرق ليبيا، يتسبب في خسارة تقدر بنحو 30 ألف برميل يوميا.

وذكر بيان صادر عن المؤسسة، الثلاثاء، إن "أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة  في ساعة مبكرة من يوم 9 حزيران/ يونيو 2019، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميا".

وأوضح البيان أن "هذا الحقل، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 8/4 مليار برميل".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/3408 sec