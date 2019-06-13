عاد إلى بيروت 3 لبنانيين بعد إفراج السلطات الإماراتية عنهم، وكان هؤلاء في عداد مجموعة من اللبنانيين الذين أوقفتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بذريعة "التواصل مع حزب الله".

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للحظة وصول اللبنانيين الثلاثة إلى المطار ولقائهم بذويهم.

يذكر أنّ الإمارات حكمت على لبنانيّ بالسجن المؤبّد وعلى زميلين له بالسجن 10 سنوات في القضيّة عينها التي عرفت باسم: "موقوفو الإمارات".

في السياق ذاته، أعلنت طهران أنه سيتم خلال ساعات الإفراج عن اللبناني نزار زكا الذي كان يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لإدانته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وكالة "فارس" نقلت عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن الإفراج عن زكا الذي يحمل الإقامة الأميركية سيجري خلال الساعات المقبلة بعد تمنٍ من الرئيس اللبناني ومتابعة من المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.