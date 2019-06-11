قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الولايات المتحدة زودت المملكة العربية السعودية بأسلحة متطورة من بينها قنابل جوية عالية الدقة.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح بحصول المملكة على أسلحة تكنولوجية دقيقة بالإضافة إلى سماحه بتطوير تلك التكنولوجيا داخل المملكة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

ولفت التقرير إلى أنه عندما قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، إعلان حالة الطوارئ تم بصورة سريعة إرسال أسلحة إلى السعودية وهو ما ساهم في زيادة الغضب لدى أعضاء داخل الكونغرس الأمريكي، الذين عارضوا البيع لأسباب إنسانية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هناك تقارير متعددة من جماعات حقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع الماضية أفادت بأن الأسلحة الأمريكية التي تباع إلى السعودية "تستخدم في الغارات الجوية على المدنيين".

ومن بين هذه الأسلحة الدقيقة التي تسلمتها المملكة القنبلة "paveway"، ودخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1976، وجرى تطويرها أكثر من مرة، وتستخدم القنبلة عن طريق قوات المارينز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية.