  • الثلاثاء ٧ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255337 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 18:24 الاقسام: محليات  
وزير الاتصالات الايراني: وضعنا على جدول اعمالنا تصنيع ثلاثة اقمار صناعية

وزير الاتصالات الايراني: وضعنا على جدول اعمالنا تصنيع ثلاثة اقمار صناعية

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني، يوم الثلاثاء، ان الوزارة وضعت على جدول اعمالها تصنيع 3 أقمار صناعية بالتعاون مع جمهورية اذربيجان.

وخلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الاول للقدرات التصديرية في مدينة ساري (مركز محافظة مازندران)، أشار محمد جواد آذري جهرمي الى ان لدينا 3 أقمار صناعية قيد التصنيع من اجل ارسالها الى الفضاء، وقال: سيتم تصنيع قمر صناعي للرصد بالمشاركة مع جمهورية اذربيجان.
وأضاف: لدينا تعاون جيد مع المنظمات الدولية والاقليمية في المجال الفضائي.
ولفت الى أنه كان لدينا خلال السيول الاخيرة التي اجتاحت ايران، تعاون جيد في الجال الفضائي، حيث تم وضع المعلومات تحت تصرف منظمة ادارة الازمة.
وردا على سؤال بشأن احتمال تهديد قطع الانترنت على ايران، قال الوزير الايراني: لحد الآن لم يطرح هكذا تهديد، ولكن لدينا الاستعداد فيما اذا برزت مشكلة في هذا المجال.
وبيّن آذري جهرمي اننا نعتمد على القدرات المحلية في مجال الانترنت، ولدينا استعداد لمواجهة قطع الانترنت.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1198 sec