وخلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الاول للقدرات التصديرية في مدينة ساري (مركز محافظة مازندران)، أشار محمد جواد آذري جهرمي الى ان لدينا 3 أقمار صناعية قيد التصنيع من اجل ارسالها الى الفضاء، وقال: سيتم تصنيع قمر صناعي للرصد بالمشاركة مع جمهورية اذربيجان.

وأضاف: لدينا تعاون جيد مع المنظمات الدولية والاقليمية في المجال الفضائي.

ولفت الى أنه كان لدينا خلال السيول الاخيرة التي اجتاحت ايران، تعاون جيد في الجال الفضائي، حيث تم وضع المعلومات تحت تصرف منظمة ادارة الازمة.

وردا على سؤال بشأن احتمال تهديد قطع الانترنت على ايران، قال الوزير الايراني: لحد الآن لم يطرح هكذا تهديد، ولكن لدينا الاستعداد فيما اذا برزت مشكلة في هذا المجال.

وبيّن آذري جهرمي اننا نعتمد على القدرات المحلية في مجال الانترنت، ولدينا استعداد لمواجهة قطع الانترنت.





