  • الثلاثاء ٧ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255336 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 18:22 الاقسام: محليات  
سفيرا إيران في بروكسل وبرن يؤكدان ضرورة إلتزام أوروبا بالتزاماتها في إطار الإتفاق النووي

سفيرا إيران في بروكسل وبرن يؤكدان ضرورة إلتزام أوروبا بالتزاماتها في إطار الإتفاق النووي

أكد سفيرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بروكسل عاصمة البلجيك وبرن عاصمة سويسرا، خلال مقابلتين منفصلتين مع صحيفتين بلجيكية وسويسرية، أكدا ضرورة إلتزام الأطراف الأوروبية في الإتفاق النووي بتعهداتها في الحفاظ على هذا الإتفاق متعدد الأطراف.

وخلال مقابلته مع صحيفة "لاليبر" التي يتم نشرها في بلجيكا، أكد السفير الإيراني في بروكسل "بيمان سعادت" انه، على أوروبا المساهمة في إنقاذ الإتفاق النووي والحفاظ عليه، لكي لا يتعرض الأمن العالمي للخطر.
وأضاف سعادت، ان جزءا هاما من الستراتيجية العالمية للإتحاد الأوروبي ورؤيته تجاه الشرق الأوسط، تكمن في "مساعدته على حل الخلافات ودعم اللاعبين الإقليميين بصورة مرنة"؛ مضيفا ان أوروبا بوصفها أحد اللاعبين الدوليين عليها أن تتغلب على إنعدام النظم السائد حاليا على غرار دورها الفاعل في إيجاد الإتفاق النووي.
وفي ذات السياق، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برن "محمدرضا حاجي كريم جباري"، ان الأوروبيين ملتزمون بتعهداتهم في إطار الإتفاق النووي.
ونشرت صحيفة "لوتان" السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية على موقعها أمس الثلاثاء، أجزاء من المقابلة مع السفير الفرنسي، حيث قال خلالها، ان إيران هي البلد الوحيد الذي يحترم الإتفاق النووي.
وادعت الصحيفة الفرنسية، ان سفير إيران في برن الذي بدأ نشاطه منذ بداية شهر حزيران/يونيو 2018 مبعوثا لإيران في هذا البلد، يعول على سويسرا لأداء دور الوساطة؛ على حد التعبير.



 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/2893 sec