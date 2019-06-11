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رقم الخبر: 255335 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 18:21 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يهنئ بانتخاب الرئيس الكازاخي الجديد

الرئيس روحاني يهنئ بانتخاب الرئيس الكازاخي الجديد

هنأ رئيس الجمهورية حسن روحاني انتخاب، "قاسم جومارت توكايف " لتوليه منصب رئيس جمهورية كازاخستان.

و أعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة وترسيخ السلام والاستقرار الاقليمي .
وتمنى الرئيس الإيراني من الباري تعالى للرئيس توكايف، موفور الصحة والنجاح، وللشعب الكازاخستاني العزة والتقدم .


 

 
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