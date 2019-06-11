|رقم الخبر: 255335
|تاريخ النشر: حزيران 11, 2019
|الوقت: 18:21
|الاقسام: محليات
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الرئيس روحاني يهنئ بانتخاب الرئيس الكازاخي الجديد
هنأ رئيس الجمهورية حسن روحاني انتخاب، "قاسم جومارت توكايف " لتوليه منصب رئيس جمهورية كازاخستان.
و أعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة وترسيخ السلام والاستقرار الاقليمي .
وتمنى الرئيس الإيراني من الباري تعالى للرئيس توكايف، موفور الصحة والنجاح، وللشعب الكازاخستاني العزة والتقدم .
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