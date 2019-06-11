و أعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة وترسيخ السلام والاستقرار الاقليمي .

وتمنى الرئيس الإيراني من الباري تعالى للرئيس توكايف، موفور الصحة والنجاح، وللشعب الكازاخستاني العزة والتقدم .





