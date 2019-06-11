تعادل منتخب ايران لكرة القدم مع مضيفه الكوري الجنوبي 1-1 في المباراة التي جمعتهما في سيئول اليوم الثلاثاء.

افتتح اصحاب الارض التسجيل عند الدقيقة 57 اثر هجمة عكسية، تمكن عبرها " هوانغ اويجو" الانفراد بالحارس علي رضا بيرانوند.

سجل هدف التعادل لمنتخب ايران، المدافع الكوري كيم يونغ هوون (د 62)، بعد تنفيذ رامين رضائيان ضربة ركنية اصطدمت بقدم المدافع.



وشهدت المباراة عدة محاولات وهجمات خطيرة، أبرزها تسديدة احمد نوراللهي ارتطمت بالزاوية الـ 90 عند الدقيقة 55، وجاءت ردا على تسديدة كورية ارتطت بالعارضة (د 44).



يذكر أن هذه المباراة الودية الثانية التي يخوضها منتخب ايران بقيادة البلجيكي مارك فيلموتس، إذ كانت الاولى امام المنتخب السوري في طهران وانتهت لصالح ايران بنتيجة 5- صفر الخميس الماضي.