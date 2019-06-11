إلتقى كبير مساعدي وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي اصغر خاجي، مع المسؤولين الروس حيث بحث معهم أحدث التطورات المتعلقة بسوريا واليمن.

وقد التقى خاجي الذي زار موسكو للبحث حول تطورات منطقة الشرق الاوسط والخليج الفارسي، خاصة سوريا واليمن، مساعد الخارجية الروسي سيرغي ورشنين والمندوب الخاص للرئيس الروسي في شؤون سوريا الكساندر لافرنتيف.

وأعلن الجانبان الإلتزام بالسيادة الوطنية ووحدة الاراضي واستقلال سوريا وأكدا على حل وتسوية الأزمة السورية عبر الحوار والحل السياسي، وشددا على ضرورة مكافحة الارهاب حتى القضاء الكامل على هذه الظاهرة المقيتة والدور المحوري لإطار آستانة في الحل والتسوية السياسية للأزمة السورية.

كما أكد الجانبان ضرورة الحل والتسوية السياسية لأزمة اليمن حول محور منظمة الامم المتحدة.