* إيران لم تصل إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها في الإتفاق النووي * روسيا قدمت لأمريكا مقترحات للحد من الأسلحة النووية وفي إنتظار الرد

لافروف وهو يؤكد ان دول خليجية مستعدة للعمل مع مفهوم روسيا لتوفير الأمن في المنطقة:

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أن روسيا تعتبر إبرام معاهدة عدم الإعتداء بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي سيكون مفيدا.

وقال الوزير الروسي خلال منتدى "قراءات بريماكوف": "عندما إقترح وزير الخارجية الإيراني [محمد جواد ظريف] مؤخرًا إبرام إتفاقية عدم إعتداء بين إيران والدول العربية على الخليج الفارسي، هذا بالطبع سيكون مفيدا أيضا".

وفي وقت سابق، قال سيرغي لافروف: إن عددا من دول الخليج الفارسي على إستعداد للنظر بمبادرة إيران حول معاهدة لعدم الإعتداء.

وأضاف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن بدء عملية بناء ثقة وتشكيل نظام أمني في منطقة الخليج الفارسي".

كما أعلن وزير الخارجية الروسي، أن إيران لم تصل بعد إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المشار إليها في الإتفاق النووي الإيراني.

وقال: "إتفق الوزراء على أنه سيتم إنشاء آلية تتيح الحفاظ على المزايا الاقتصادية والتجارية لهذه الخطة بالنسبة لإيران دون مشاركة الولايات المتحدة. إجتمعت الثلاثية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي، ومع فيدريكا موغريني، على التطوع لإعداد مثل هذه الآلية".

وأضاف لافروف: "علاوة على ذلك، وكما فهمنا على الأقل، كان من الواضح لنا أن الآلية سيتم إعدادها مع توقع أن تستخدمها جميع الدول التي تتعامل مع إيران. وإلا فإنها ستكون معيبة. ولن تكون هناك قيود على البضائع التي ستسخدمها هذه الآلية. وبادئ ذي بدء، يتعلق الأمر بالنفط. فبالنسبة لإيران، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، وهذا مذكور في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "لقد مر بالفعل حوالي شهر أو شهرين، إذا لم أكن مخطئا، لكن الآلية لم تبدأ العمل، على الرغم من تعيين شخص ما هناك مسؤول عن عملها. وأعلن الأمريكيون بقدر ما أتذكر، أنهم سوف يعاقبون كل من يستخدم هذه الآلية، ومارست إيران، كما تعلمون، حقها المنصوص عليه في القرار 2231، بتعليق بعض القيود طوعا، على وجه الخصوص، بكمية اليورانيوم المنخفض التخصيب وكمية المياه الثقيلة المنتجة. وإلى أن تصل إيران إلى المستويات المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإبلاغ عن أن إيران تفي بالتزاماتها".

وقال سيرغي لافروف: إن بعض الدول مستعدة للعمل مع مفهوم روسيا لتوفير الأمن في منطقة الخليج الفارسي، لكن لم يتم التوصل إلى حل مشترك.

وقال لافروف خلال منتدى "قراءات بريماكوف": "ربما، منذ 17-18 عاما، ولأول مرة، إقترحت بلادنا تطوير مفهوم ضمان الأمن في الخليج الفارسي من خلال إقامة حوار بين مجلس التعاون من جهة، وجمهورية إيران الإسلامية من ناحية أخرى".

وأوضح: "لقد ناقشنا هذا المفهوم عدة مرات مع مجلس التعاون الخليجي، وهناك دول في هذا المجلس مستعدة للعمل عليه، لكن لم يتم التوصل إلى موقف مشترك حتى الآن".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء: إن روسيا تنتظر الرد الأمريكي على المقترحات الروسية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من الأسلحة النووية.

وقال الوزير الروسي، خلال منتدى "قراءات بريماكوف": "لا يزال الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة في دائرة الضوء. ففي منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أشار الرئيس [فلاديمير بوتين]، إلى العواقب التي قد تؤدي إليها الخسارة الكاملة لأي قيود في مجال الصواريخ النووية".

وتابع: "وتبقى جميع المبادرات الروسية في هذا المجال سارية. ولاحظنا الاستعداد للتفاعل الذي أعلنته واشنطن، ونتوقع إجراءات محددة".

وأكد لافروف أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة إعتماد بيان مشترك بشأن عدم قبول وعدم السماح لأي صراع نووي.

كما ذكر الوزير الروسي: إن الولايات المتحدة تسعى لتعويض يناسب إهتماماتها أو تدمير نظام الحد من التسلح.

وتابع: "اليوم وفي محاولة لضمان المزايا الجيوسياسية الأحادية الجانب، وللحفاظ على لقب المركز الواحد لصنع القرار، بموافقة أو دعم مباشر من حلفائها، تواصل الولايات المتحدة تقديم ضربات قوية لهيكل الأمن الدولي الذي تشكل في نهاية الحرب العالمية الثانية. إنهم يسعون إلى تدمير أو التحكم في أنظمة الحد من التسلح لمهامهم الضيقة الأفق، وإحداث الفوضى وإذكاء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم".