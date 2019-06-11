قال مسؤول لبناني إن نزار زكا غادر إيران اليوم الثلاثاء بعدما تمكنت بيروت من تأمين الإفراج عنه بعد احتجازه في الجمهورية الإسلامية منذ عام 2015 بتهمة ممارسة نشاط معاد للدولة.

وأضاف المسؤول لرويترز: أن زكا غادر إلى بيروت جواً بصحبة المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم.

وكان قد حُكم على زكا، الذي يحمل تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة، بالسجن لمدة عشر سنوات ودفع غرامة قدرها 4.2 مليون دولار في عام 2016 بتهمة ”التآمر على الدولة“.

وكان الرئيس اللبناني ووزير الخارجية اللبناني حثا طهران على العفو عن زكا. وقال مسؤولون إيرانيون إن أحد أسباب الإفراج عنه يرجع إلى العلاقات الوثيقة مع حزب الله اللبنانية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: إن الإفراج عن زكا ”عملية قضائية بحتة لم تضع في اعتبارها أي مواقف سياسية أو (اتفاقاً) قيد البحث لتبادل (السجناء)“.