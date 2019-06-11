رغم الحظر.. صادرات إيران غير النفطية تبلغ 4ر8 مليار دولار أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية بالوكالة، عن تسجيل الصادرات غير النفطية 4ر8 مليار دولار خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 مايو/ أيار 2019 بارتفاع 1ر8 بالمئة عن المستوى المسجل في الفترة المناظرة 2018 والبالغ 7ر7 مليار دولار.