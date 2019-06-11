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رقم الخبر: 255320 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
رغم الحظر.. صادرات إيران غير النفطية تبلغ 4ر8 مليار دولار

رغم الحظر.. صادرات إيران غير النفطية تبلغ 4ر8 مليار دولار

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية بالوكالة، عن تسجيل الصادرات غير النفطية 4ر8 مليار دولار خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 20 مايو/ أيار 2019 بارتفاع 1ر8 بالمئة عن المستوى المسجل في الفترة المناظرة 2018 والبالغ 7ر7 مليار دولار.

وأوضح محمد رضا مودودي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان حجم صادرات الخدمات الهندسية والفنية علاوة على الترانزيت والسياحة بلغ 06ر1 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو 17 بالمئة.

 

 
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