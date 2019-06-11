اعتبر وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، رضا رحماني، تفعيل الصناعات البحرية من المشاريع الخاصة لهذا الوزارة خلال العام الجاري.

وخلال لقائه محافظ بوشهر (جنوب ايران)، الاثنين، أكد رحماني ضرورة الدعم الشامل للإنتاج والعمل، وقال: ان هنالك متابعة خاصة لتوفير السيولة النقدية للوحدات الإنتاجية ومعالجة مشاكلها البنكية. واعتبر الصادرات من محاور التنمية، وأضاف: انه تم الاتفاق مبدئياً على إنشاء محطة صادرات للمواد المنجمية في محافظة بوشهر.