  • الثلاثاء ٧ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255319 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 16:55 الاقسام: اقتصاد  
وزير الصناعة: تفعيل الصناعات البحرية من المشاريع الخاصة للوزارة

وزير الصناعة: تفعيل الصناعات البحرية من المشاريع الخاصة للوزارة

اعتبر وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، رضا رحماني، تفعيل الصناعات البحرية من المشاريع الخاصة لهذا الوزارة خلال العام الجاري.

وخلال لقائه محافظ بوشهر (جنوب ايران)، الاثنين، أكد رحماني ضرورة الدعم الشامل للإنتاج والعمل، وقال: ان هنالك متابعة خاصة لتوفير السيولة النقدية للوحدات الإنتاجية ومعالجة مشاكلها البنكية. واعتبر الصادرات من محاور التنمية، وأضاف: انه تم الاتفاق مبدئياً على إنشاء محطة صادرات للمواد المنجمية في محافظة بوشهر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2195 sec