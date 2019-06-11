قال رئيس منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية (إيدرو): انه من خلال تركيب وتشغيل منصة B-14 لحقل بارس الجنوبي، سيتم إستخراج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الحامض و25 ألف برميل من المكثفات و100 طن من الكبريت.

وأضاف محمد باقر عالي، الثلاثاء، إن المنصات الثلاث السابقة للمرحلة 14 لحقل بارس الجنوبي تم تصنيعها أيضاً في مؤسسة الصناعات البحرية، وان قدرات هذه الشركة بلغت مرتبة عالية بتصنيع المنصة الرابعة. وصرح بأن الشركة تمتلك التكنولوجيا اللازمة لبناء هذه المنصات، وهي على استعداد لوضعها بتصرف دول المنطقة.

وقال عالي: خلال بناء هذه المنصة انسحب عدد من الخبراء والمستشارين والمراقبين الأجانب من المشروع، بسبب العقوبات القاسية؛ ولكن هذه الشركة نجحت في إكمال بناء المنصة باستخدام القدرات الهندسية للخبراء المحليين. وأضاف: انه في هذه العملية، تم تصنيع 60% من اللوازم والمعدات والتي كان من المقرر توفيرها من الخارج من قبل الشركات المحلية. معلناً ان تكلفة المنصة بلغت 150 مليون دولار.

وسيتم تثبيت المنصة الرابعة والأخيرة من المرحلة الرابعة عشرة لحقل بارس الجنوبي في فترة 26 يوماً على مسافة 500 كيلومتر بحري.