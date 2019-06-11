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رقم الخبر: 255315 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 15:05 الاقسام: عربيات  
الفلسطينيون يحرقون صور قادة السعودية والامارات والبحرين

الفلسطينيون يحرقون صور قادة السعودية والامارات والبحرين

قام عدد من الشباب الفلسطينيین في قطاع غزة باحراق صور قادة السعودية والامارات والبحرين الداعمين لصفقة القرن وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وفي هذا التجمع الاحتجاجي الذي جرى في حدود قطاع غزة مع الكيان الصهيوني وفي سياق مسيرات العودة، احرق المشاركون صور ملك البحرين حمد بن عيسى وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابوظبي محمد بن زايد واصفين اياهم بـ "الخونة" الى جانب صور الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.

واطلق الشباب الفلسطيني شعارات ضد المشروع الاميركي الرامي الى انهاء القضية الفلسطينية والمسمى بـ "صفقة القرن" ومؤتمر البحرين واعلنوا دعمهم للجمهورية الاسلامية الايرانية والحرس الثوري بطبع شعار الحرس الثوري ووضعه الى جانب صواريخ المقاومة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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