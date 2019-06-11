انهى منتخب ايران في الكوراش المشارك ببطولة الجائزة الكبرى بالكوراش في طاشقند العاصمة الاوزبكية منافساته هناك، وجاء المنتخب الايراني بالمركز الثاني.

ففي هذه المسابقات التي شارك فيها 160 رياضياً بواقع 18 فريق من عدة دول مختلفة، انتهت مساء الثلاثاء بأحراز البلد المنظم كأس البطولة.

وحصلت ايران على المركز الثاني بحصولها على ميدالية ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية، فكانت الذهبية من نصيب جعفر فيروز آبادي، وحامد رشيدي واميد تيزتك احرزا الفضية، فيما احرز مصطفى آهن فروش البرونزية.

هذا وقد خسر الايراني هادي قديمي امام لاعب من تاجيكستان وانحذف، وكان قد تغلب في البداية على لاعب من تركمنستان.