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رقم الخبر: 255310 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 14:58 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم ايراني يترشح لجائزة مهرجان «جيفوني» الدولي بايطاليا

فيلم ايراني يترشح لجائزة مهرجان «جيفوني» الدولي بايطاليا

رُشح الفيلم الايراني «الضربة القاضية» للمخرج غلامرضا رمضاني لجائزة مهرجان «جيفوني» السينمائي الدولي في ايطاليا.

والفيلم مرشح لجائزة «غريفن» للمهرجان وتحديداً في قسم المسابقة الذي تشارك فيه افلام لمخرجين فوق سن الـ13.

ويعد مهرجان «جيفوني» السينمائي الدولي من اهم المهرجانات التي تعنى بسينما الاطفال واليافعين الذين تشارك الافلام الخاصة بهم في قسم المسابقة للمهرجان الذي ستقام دورته الـ 49 في الفترة من 19 الى 27 من يوليو القادم في قرية صغيرة باسم «جيفوني فاله بيانا» في جنوب ايطاليا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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