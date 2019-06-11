والأفلام الإيرانية الأربعة التي تشارك في مهرجان Covellite الأمريكي هي:

«سه روك» للمخرجة جيوار فرج زاده، «أين منزل أمي» (خانه مادرم كجاست) للمخرجة سلمى نائبي، «في الرسم المنظوري» (در برسبكتيو) للمخرج «عرشيا زينعلي» و«لعبة بدون صفر» (بازي بدون صفر) للمخرج مصطفی رستم‌ بور.

يذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان Covellite السينمائي الدولي تقام في أمريكا من ۱۹ وحتى ۲۳ يوليو.