|رقم الخبر: 255309
|تاريخ النشر: حزيران 11, 2019
|الوقت: 14:58
|الاقسام: ثقافة وفن
|
أربعة أفلام إيرانية في مهرجان Covellite الأمريكي
تأهلت أربعة أفلام إيرانية للمشاركة في مهرجان Covellite السينمائي الدولي بدورته الرابعة.
والأفلام الإيرانية الأربعة التي تشارك في مهرجان Covellite الأمريكي هي:
«سه روك» للمخرجة جيوار فرج زاده، «أين منزل أمي» (خانه مادرم كجاست) للمخرجة سلمى نائبي، «في الرسم المنظوري» (در برسبكتيو) للمخرج «عرشيا زينعلي» و«لعبة بدون صفر» (بازي بدون صفر) للمخرج مصطفی رستم بور.
يذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان Covellite السينمائي الدولي تقام في أمريكا من ۱۹ وحتى ۲۳ يوليو.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر