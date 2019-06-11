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رقم الخبر: 255309 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 14:58 الاقسام: ثقافة وفن  
أربعة أفلام إيرانية في مهرجان Covellite الأمريكي

أربعة أفلام إيرانية في مهرجان Covellite الأمريكي

تأهلت أربعة أفلام إيرانية للمشاركة في مهرجان Covellite السينمائي الدولي بدورته الرابعة.

والأفلام الإيرانية الأربعة التي تشارك في مهرجان Covellite الأمريكي هي:

«سه روك» للمخرجة جيوار فرج زاده، «أين منزل أمي» (خانه مادرم كجاست) للمخرجة سلمى نائبي، «في الرسم المنظوري» (در برسبكتيو) للمخرج «عرشيا زينعلي» و«لعبة بدون صفر» (بازي بدون صفر) للمخرج مصطفی رستم‌ بور.

يذكر أن الدورة الرابعة لمهرجان Covellite السينمائي الدولي تقام في أمريكا من ۱۹ وحتى ۲۳ يوليو.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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