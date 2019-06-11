ناقشت اللجنة التحضيرية لحفل افتتاح ملعب العزيزية سعة 5 آلاف متفرج، الأمور الفنية واللوجستية لحفل الافتتاح يوم السبت المقبل.

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة علاء عبد القادر قوله (على وجوب اكمال جميع متطلبات حفل افتتاح ملعب العزيزية الذي يعد اضافة ومتنفس جديد لجمهورنا الرياضي في محافظة واسط).

وأضاف عبد القادر، ان (الوزارة مستمرة في اكمال الملاعب والمنشآت الرياضية، وستكون هناك أمسية جميلة خلال حفل الافتتاح الذي يتضمن اناشيد وفقرات رياضية متنوعة لمدارس الموهبة الرياضية ومباراة ودية استعراضية تجمع منتخب رواد العراق ومنتخب رواد محافظة واسط، فضلا عن توزيع الهدايا التذكارية على عوائل الشهداء).