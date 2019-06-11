تأهل الفيلم الإيراني القصير «الحلزون» للمخرج محمد توربوريان لقسم السباق في الدورة الثانية من مهرجان UNKNOWN N FILM FESTIVAL السينمائي الدولي في روسيا حيث يتنافس مع ستين فيلما قصيرا آخر في قسم الأفلام القصیرة.

الفيلم من تمثيل آزيتا حسيني، بابك کاظميان‌مقدم، حسين مهربيما، وافشين ملكي يروي قصة ثلاثة شبان يعتزمون ان يجتازوا الحدود التركية بشكل غير قانوني بمساعدة مهربي البشر، لكن المعتقدات الدينية للمهرب الذي يريد ان ينقلهم عبر الحدود ستسبب لهم مشاكل ...

وسبق لفيلم «الحلزون» الفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان «Milestone Worldwide» الدولي في أمريكا كما تم تكريم الفيلم من قبل لجنة التحكيم في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان جنيف للأفلام الشرقية الدولي في سويسرا وترشح لنيل جائزة أفضل تصوير في مهرجان «Grand off» السينمائي في بولندا وشارك في الدورة العشرين من مهرجان «Crossroads» الدولي للأفلام في أمريكا والدورة الرابعة عشرة من مهرجان «بيلويت» السينمائي الأمريكي.

ويعتبر المهرجان منصة دولية لاكتشاف المواهب الشابة وغير المعروفة والمخرجين الشباب الذين بدأوا للتو في صناعة السينما والترويج لهم على المستوى الدولي.

وستقام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان UNKNOWN N FILM FESTIVAL السينمائي الدولي خلال يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو / حزيران الجاري في مدينة يكاترينبرج بروسيا.