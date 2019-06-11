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رقم الخبر: 255305 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: ثقافة وفن  
انطلاق اسبوع الافلام الاوروبية في ايران

انطلاق اسبوع الافلام الاوروبية في ايران

قال مساعد الشؤون الفنية والسينمائية في وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي (مكتب اصفهان): سيتم عرض افضل ۲۰ فيلما اوروبيا في اصفهان وثمانية مدن اخرى خلال فترة فعاليات اسبوع الافلام الاوروبية في ايران.

واضاف «محمد علي جعفري» امس الثلاثاء في تصريح لارنا ان هذه الافلام سيتم عرضها في كل من اصفهان وكرمان وكيش ومشهد وتبريز وطهران وبابل وشيراز وذلك خلال الفترة من ۸ الى ۱۸ حزيران/يونيو الحالي.

واوضح جعفري ان الافلام المشاركة في المهرجان هي من النمسا وبلغاريا وبلجيكا والقبرص والدنمارك وفنلندا واليونان والمجر وايطاليا والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال والسويد واسلوفينيا وسلوفاكيا واسبانيا وسويسرا وانجلترا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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