أنعش جولدن ستيت وريورز، آماله في الحفاظ على لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما حقق انتصارا مثيرا على مضيفه تورونتو رابتورز (106 / 105) الثلاثاء، في المباراة الخامسة بمواجهة الدور النهائي.

وحقق وريورز الانتصار الثاني ليقلص بذلك تقدم رابتورز في المواجهة إلى (3 / 2)، وتستمر المواجهة لمباراة سادسة، التي يمكن لرابتورز من خلالها حسم اللقب لصالحه في حالة الفوز.

أما في حالة فوز وريورز في المباراة السادسة، يتعادل الفريقان (3 / 3) وتستمر المواجهة للمباراة السابعة التي تكون نتيجتها حاسمة للقب.

وسجل ستيفن كاري 31 نقطة وأضاف كلاي طومسون 26 نقطة لوريورز المتوج باللقب في الموسمين الماضيين والذي يتأهب للمباراة السادسة المقررة في أوكلاند الخميس.

ويتطلع رابتورز إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وكان بحاجة إلى الفوز في المباراة الخامسة لحسم اللقب لكنه ظل متأخرا أمام وريورز في أغلب فترات المباراة.