أراسباران أو قره داغ هي منطقة جبلية شاسعة في شمال محافظة أذربايجان (شمال غربي ايران) يقطنها حوالى 23 الفاً و 500 من انباء العشائر. واعتبرت منظمة اليونسكو جزءا من أراسباران من المناطق الحيوية التي قد توجد في الغلاف الحيوي.

وتتمتع غابة أراسباران بطبيعة بكر جميلة وخلابة جعلتها مقصد الكثير من السياح الأجانب، وهي غابة خصبة تضم مجموعة متنوعة من الأنواع النباتية والحيوانية والمباني التاريخية وتعرف هذه الغابة أيضا باسم أراسبارام أو أرازبار أو قره داغ أو قراشة داغ غراغ..

وتُعتبَر إيران واحدة من المناطق المثالية والنادرة التي يؤمها السياح وعلماء الطبيعة من الراغبين بدراسة حياة مختلف أنواع وأصناف النباتات والحيوانات، اذ أن إيران بمناخها المتنوع تشتمل على أنواع مختلفة من الغابات والبيئات الطبيعية، فمن الغابات ذات الرطوبة العالية على سواحل بحر الخزر (قزوين) إلى الغابات المتأقلمة مع جفاف الطبيعة في جبال كردستان وزاغروس وخراسان إلى منابت الأعشاب والنباتات الشوكية والشجيرات شبه الصحراوية التي تنمو في البوادي، مما توفر للسائح فرصة الإستمتاع بجمالها، وللعالم والباحث فرصة مثالية للدراسات والأبحاث العلمية، ناهيك عن الغابات المحاذية للخليج الفارسي وانتشار النباتات المتأقلمة مع التربة المالحة في المناطق الوسطى والجنوبية من إيران.