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رقم الخبر: 255296 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 14:43 الاقسام: رياضة  
الروسية شارابوفا تعود إلى الملاعب عبر بوابة مايوركا

الروسية شارابوفا تعود إلى الملاعب عبر بوابة مايوركا

 أعلن منظمو دورة مايوركا الإسبانية للتنس، أن الروسية ماريا شارابوفا، ستشارك في الدورة بعد تعافيها من عملية جراحية في كتفها اليمنى خضعت لها في فبراير الماضي.

وأكد المنظمون في بيان أن اللاعبة المصنفة أولى عالميا سابقا و49 حاليا، ردت بـ (نعم على دعوة منظمي دورة مايوركا، وستعود إلى الملاعب بعد أشهر دون مشاركة في الدورات بسبب إصابة في كتفها اليمنى).

ونقل البيان عن الروسية قولها: (أنا سعيدة جدا للإعلان أنني سأقبل بطاقة الدعوة من أجل خوض دورة مايوركا)، التي ستقام على ملاعب عشبية بين الـ17 يونيو الحالي والـ23 منه.

وكانت شارابوفا خضعت لعملية جراحية ثانية في كتفها في فبراير الماضي، بعد أولى عام 2008. وقبل غيابها عن الملاعب، شاركت صاحبة الـ32 عاما في الثاني من يناير الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، وبلغت ثمن النهائي، وخسرت أمام الأسترالية آشلي بارتي.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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