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رقم الخبر: 255294 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 14:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
احذروا سموم معطرات الهواء!

احذروا سموم معطرات الهواء!

أعلنت آن شتاينمان، الخبيرة في مجال المواد الملوثة للهواء الجوي، أن معطرات الهواء خطرة على الصحة وتسبب ضعف منظومة المناعة ومشكلات صحية أخرى.

هذه المعطرات تحتوي في تركيبها على مواد سامة تهيج الجهاز التنفسي وسموم للخلايا العصبية ومواد مسرطنة.

بالإضافة إلى ذلك ، العطور الكيميائية موجودة في منتجات التنظيف ومنتجات العناية بالنظافة الشخصية مثل منظفات الغسيل، وملينات الأقمشة، والشامبو، وبخاخات الشعر، ومستحضرات التجميل، والبلسم، والصابون، والمرطبات، وكريمات الوقاية من الشمس.

وقد اشترك في هذه الدراسة 1136 شخصا يستخدمون معطرات الهواء. وأثبت الباحثون إصابة 30% منهم بصعوبة التنفس وآلام الرأس بعد التعرض لتأثير هذه المعطرات.

التأثير السلبي الأكثر انتشارا كان مشكلات في الجهاز التنفسي التي ترافقها توعكات دائمة في الجسم وصداع نصفي. كما ظهر عند المشتركين طفح جلدي وإسهال وتشنجات عضلية وغثيان واضطراب نبضات القلب.

ولذلك ينصح الأطباء والمختصون باستخدام معطرات هواء غير سامة التي ضمن مكوناتها صودا الخبز والخل الأبيض وعصير الليمون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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