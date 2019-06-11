دخلت البرازيلية كريستياني التاريخ من أوسع أبوابه، إذ أصبحت أكبر لاعب من الجنسين (رجال وسيدات)، يحرز 3 أهداف في لقاء واحد، ضمن نهائيات كأس العالم، متفوقة على النجم كريستيانو رونالدو.

وقادت كريستياني منتخب بلادها إلى الفوز على جامايكا (3-0)، في مستهل مشواره ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في فرنسا، وتستمر لغاية 7 يوليو المقبل.

وسجلت اللاعبة البرازيلية ثلاثية راقصات السامبا في مرمى جامايكا، خلال مباراة الأحد، على ملعب دي آلب في مدينة غرونوبل الفرنسية، وهي في سن 34 عاما و25 يوما، وأزاحت بعد نحو عام فقط الدون رونالدو (صاروخ ماديرا)عن عرشه، الذي أحرز ثلاثية (هاتريك) لبلاده مونديال روسيا عام 2018، في مرمى الحارس الإسباني دافيد دي خيا (3-3)، وكان نجم يوفنتوس بعمر 33 عاما و130 يوما.

وأصبحت كريستياني أول برازيلية تسجل ثلاثية في المونديال منذ عام 1999، وهو ما حققته مواطنتها بريتينيا وسيسي، التي ساهمت في الفوز الساحق لمنتخب بلادها على المكسيك (7-1).

كما تفوقت البرازيلية بين السيدات على أسطورة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، كارلي لويد، التي حققت إنجازها في المونديال السابق عام 2015، عندما قادت بلادها إلى الفوز على اليابان (5-2) في المباراة النهائية، وهي في سن 32 عاما و355 يوما.