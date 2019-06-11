بدأت أعمال معرض طهران للتقنيات والابداعات (اينوتكس) منذ يوم الاحد ويستمر لغاية 12 حزيران/ يونيو بهدف تعزيز العلاقات بين الشركات الناشئة والمستثمرين في البلاد.

وتشارك في معرض اينوتكس أكثر من 400 شركة ناشئة وافتتح تحت شعار (نظام التقنية والابداع تحت سقف واحد).

وشكلت المراهم لعلاج أمراض معينة ، مثل الجلبة أو قرح القدم السكرية ، من بين المنتجات المعرفية الأخرى في المعرض.

كما تم تقديم خدمات المختبرات والاستشارات في مجال التحاليل والبحوث وتحضير التراكيب في المعرض.

وقدمت شركة معرفية أيضا تطبيقا لعرض مواقف السيارات عبر الإنترنت للسماح للسائقين بإيقاف سياراتهم دون ضغوط نفسية.

كما قدم جهاز للمحاكاة في المعرض ، حيث يمكن للزائرين استخدام محاكاة بطولات مسابقات كرة القدم وسباق السيارات.

وجلبت المتاجر أيضا تطبيقاتها إلى المعرض حتى يتمكن الزوار من شراء مايحتاجون من سلع بسهولة عن طريق تثبيت هذه التطبيقات.

وفي المعرض تم تحديد أماكن خاصة لتبادل المعلومات والافكار بين الشركات المعرفية والصناعية حيث يجلس ممثلو الشركات والصناعات الى جانب بعضهم البعض لتوطيد العلاقات فيما بينهم.