يأمل المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، في تعافي لاعبته الأبرز دزينيفر ماروزسان لكي تكون جاهزة للمشاركة مع الفريق أمام إسبانيا في ثاني مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للسيدات 2019 المقامة بفرنسا.

وقال باتريك جروليموند، مساعد مدربة المنتخب الألماني، مارتينا فوس تكلينبرج يوم الإثنين في مدينة ليل الفرنسية: (ماروزسان ستعود للتدريبات).

ولم يحدد جروليموند نوع التدريبات التي ستخوضها ماروزسان قبل مواجهة إسبانيا يوم الأربعاء في مدينة فالنسيان التي تقع شمالي فرنسا.

وتعرضت ماروزسان (27 عاما)، التي تلعب ضمن صفوف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، الفائز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، لإصابة خلال مباراة المنتخب الألماني الأولى في المونديال والتي فاز خلالها على المنتخب الصيني بهدف دون رد.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنيت سيتز، أنه ليس هناك جديد بالنسبة للحالة البدنية لماروزسان وأنها تراقب مدى تطور الحالة يوما تلو آخر.