افتتح "سورنا ستاري" المساعد العلمي والتقني لرئيس الايراني صباح اليوم الثلاثاء في طهران الدورة الاولى لاجتماعات مجمع الابداع الأسيوي الأوقيانوسي بمشاركة اكثر من ۷۰ ضيف في مجال الابداع والتقنية العالمية.

وقال رئيس المجمع "بيمان صالحي" في كلمة الافتتاح ان العلوم والتكنولوجيا هما شاخصا التنمية المستدامة وان الشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة هي من تفران هذه التنمية.

واضاف صالحي انه خلال اعمال الملتقى الذي يستمر لیومین ستکون هناك ستة ملتقیات تخصصیة تحت عناوين "دور الحكومات في تطوير الشركات الناشئة" و"المرأة والابداع والتقنية" و"حدائق التنمية التقنية" و"الاستثمارات في مجال الابداع والتقنية" و"الابداع في المجتمع" و"تاثير تعاون الجنوب – جنوب في ارتقاء العلوم والتقنيات والابداعات".

ويعقد المجمع الاول للابداع الأسيوي الأوقيانوسي بحضور ۷۰ شخصية من وزراء العلوم والتكنولوجيا وممثلين الدول المنظوية في منظمة اسكاب وكذلك رؤساء المنظمات الدولية في مجال الابداع والتقنية من ۵۰ دولة منها الهند والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وروسيا وماليزيا واندونيسيا.