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رقم الخبر: 255286 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 13:23 الاقسام: سياسة  
توقعات بمشاركة 3 ملايين زائر ايراني في زيارة الاربعينية المقبلة

توقعات بمشاركة 3 ملايين زائر ايراني في زيارة الاربعينية المقبلة

قال رئيس اللجنة الايرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق إنه من المتوقع مشاركة نحو 3 ملايين زائر ايراني في مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام المقبلة بالنظر الى الغاء رسوم تأشيرات الدخول الى العراق.

وقال حسن بلارك في تصريح ادلى به خلال اجتماع للجنة شؤون الاسكان والغذاء واجتذاب النذور اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي زيادة الامكانيات الرفاهية في الزيارة المقبلة مقارنة بالعام الماضي بالنظر الى التوقعات بزيادة عدد الزائرين.

واضاف: إن أكثر من 2000 موكب أنشئ لتقديم الخدمات الى الزائرين الايرانيين في العام الماضي وبالامكان تقديم الطلبات المرتبطة بتشييد المواكب والحصول على التراخيص اللازمة بعد إحراز الشروط المحددة.

ولفت الى أن لجنة الزيارة الاربعينية تضم 13 لجنة خدمية تضطلع بمسؤوليات تنظيم شؤون الزوار في داخل البلاد.

ونوه الى تشكيل لجنة ايرانية يتولى شؤونها السفير الايراني في العراق لتقديم الخدمات للزائرين.

ووعد بلارك بتقديم افضل الخدمات للزائرين، معربا عن ابتهاجه بزيادة عددهم لنيل شرف تقديم الخدمات لهم.

واشار الى أن وزارتي "الجهاد الزراعي" و "الصناعة والمناجم والتجارة" و مصلحة الجمارك الايرانية ستتعاون في مجال شحن المواد الغذائية الى العراق لتقديمها الى الزائرين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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