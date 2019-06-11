|رقم الخبر: 255284
|تاريخ النشر: حزيران 11, 2019
|الوقت: 12:57
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:
ایران
📌 الرئیس روحاني: علی اوروبا الوقوف بوجه الارهاب الاقتصادي الامریکي ضد ایران
جمهوري اسلامي
📌 ضغوط امریکیة علی الدول العربیة للمشارکة في مؤتمر البحرین
📌 العدوان السعودي یشن هجمات مدفعیة واسعة علی الحدیدة الیمنیة
📌 اربعة قتلی ضحایا الیوم الاول من العصیان المدني في السودان
📌 المتحدث باسم الحکومة الایرانیة ینفي اجراء ایة تعدیلات وزاریة محتملة
کیهان
📌 رئیس السلطة القضائیة: الاجهزة الامنیة والقضائیة مکلفة بدعم الآمرین بالمعروف والناهین عن المنکر
📌 "رأي الیوم": مقاومة الایرانیین دفعت ادارة ترامب الی التسول
📌 155 استاذ جامعي اوروبي یدعون الی مقاطعة الکیان الصهیوني
📌 اسباب اقتصادیة ولیست الزیارات الدبلوماسیة وراء هبوط سعر الدولار
آرمان
📌 آمانو یدعو الی خفض التوترات بشأن الاتفاق النووي
آفتاب یزد
📌 جهانغیري: وزیر النفط في الخط الأمامي لمواجهة حرب العدو الاقتصادیة
شرق
📌 ظریف: مَن یبدأ الحرب ضد ایران لن یکون الذي ینهیها
📌 الاسبوع القادم.. تقریر مصیر لائحتي بالیرمو و CFT من قبل مجمع تشخیص مصلحة النظام
خراسان
📌 موقع (جماران) یعلن عن الغاء بعض القیود المفروضة علی "میرحسین موسوي" وزوجته
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