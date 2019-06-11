فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:

ایران

📌 الرئیس روحاني: علی اوروبا الوقوف بوجه الارهاب الاقتصادي الامریکي ضد ایران

جمهوري اسلامي

📌 ضغوط امریکیة علی الدول العربیة للمشارکة في مؤتمر البحرین

📌 العدوان السعودي یشن هجمات مدفعیة واسعة علی الحدیدة الیمنیة

📌 اربعة قتلی ضحایا الیوم الاول من العصیان المدني في السودان

📌 المتحدث باسم الحکومة الایرانیة ینفي اجراء ایة تعدیلات وزاریة محتملة

کیهان

📌 رئیس السلطة القضائیة: الاجهزة الامنیة والقضائیة مکلفة بدعم الآمرین بالمعروف والناهین عن المنکر

📌 "رأي الیوم": مقاومة الایرانیین دفعت ادارة ترامب الی التسول

📌 155 استاذ جامعي اوروبي یدعون الی مقاطعة الکیان الصهیوني

📌 اسباب اقتصادیة ولیست الزیارات الدبلوماسیة وراء هبوط سعر الدولار

آرمان

📌 آمانو یدعو الی خفض التوترات بشأن الاتفاق النووي

آفتاب یزد

📌 جهانغیري: وزیر النفط في الخط الأمامي لمواجهة حرب العدو الاقتصادیة

شرق

📌 ظریف: مَن یبدأ الحرب ضد ایران لن یکون الذي ینهیها

📌 الاسبوع القادم.. تقریر مصیر لائحتي بالیرمو و CFT من قبل مجمع تشخیص مصلحة النظام

خراسان

📌 موقع (جماران) یعلن عن الغاء بعض القیود المفروضة علی "میرحسین موسوي" وزوجته