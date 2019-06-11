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رقم الخبر: 255283 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 12:54 الاقسام: اقتصاد  
انطلاق فعاليات الملتقى الأول للفرص الاستثمارية في مازندران
بمشاركة دولية..

انطلاق فعاليات الملتقى الأول للفرص الاستثمارية في مازندران

انطلق صباح اليوم الثلاثاء في مدينة ساري مركز محافظة مازندران (شمال ايران) الملتقى الاول للفرص الاستثمارية بمشاركة اكثر من ۱۰۰ ضيف من ۱۳ دولة.
وقال المساعد التنسيقي للشؤون الاقتصادية في محافظة مازندران "حسن خيريانبور" : يوجد ۲۲۸ مشروع في المحافظة بقيمة سبعة مليارات دولار جاهزا للاستثمار المحلي والاجنبي ودعمهم عن طريق تسليمهم الاراضي والحوافز الاستثمارية الاخرى.
واضاف: ان المحافظة على اتم الاستعداد لتقديم جميع الامكانيات ووضعها تحت تصرف المستثمرين، مشيرا الى وجود ثلاثة موانئ تجارية وثلاثة مطارات وشبكة السكك الحديدية التي تربط المحافظة داخليا وخارجيا.
كما اشار خيريانبور الى جوار المحافظة للدول المطلة على بحر قزوين وقال: ان من مميزات المحافظة هي جوارها لاكثر من ۲۵۰ مليون مواطن في تلك الدول التي تمتلك سوقا بمقدار ۷۰۰ مليار دولار ،مؤكدا على الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي طرحتها المحافظة للاستثمار المحلي والاجنبي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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