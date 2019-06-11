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رقم الخبر: 255278 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 12:04 الاقسام: دوليات  
كازاخستان توقف 200 متظاهر في احتجاجات غير مرخصة

كازاخستان توقف 200 متظاهر في احتجاجات غير مرخصة

أعلنت الداخلية الكازاخية اليوم الثلاثاء توقيف نحو 200 من المشاركين في مظاهرات غير مرخصة في العاصمة نور سلطان ومدينة ألما آتا جنوبي البلاد أمس الاثنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور ديلدا أوراز للصحفيين اليوم: "في اليوم الأول (الأحد 9 يونيو) تم احتجاز حوالي 500 شخص، وتحرير محاضر مخالفات ضد 400 منهم. أما في اليوم الثاني، فتم توقيف زهاء 200 شخص، وحررت محاضر بمخالفات إدارية بحق 150 منهم".
وذكرت تقارير متفرقة في وقت سابق أن القوات الأمنية اعتقلت حوالي 500 من المشاركين في مظاهرات غير مرخصة في نور سلطان وألما آتا، نظمت احتجاجا على الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الأحد الماضي، حيث أعرب المحتجون عن معارضتهم إجراء تلك الانتخابات وطالبوا بإلغائها.
كما نظم محتجون مظاهرة أخرى في ألما آتا تنديدا بنتائج الاقتراع الذي فاز فيه الرئيس قاسم جومارت توكايف بحصوله على أكثر من 70% من الأصوات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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