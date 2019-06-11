قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، ان ازدهار الانتاج، استراتيجية أساسية والسبيل الوحيد للخروج من التحديات القائمة ولمواجهة الحظر الجائر لنظام الغطرسة. وأعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، عن عزم متخصصي هذه الوزارة على زيادة انتاج مقاتلات "كوثر".

تصريحات العميد أمير حاتمي، جاءت خلال زيارته اليوم الثلاثاء برفقة قائد سلاح الجو التابع للجيش، لشركة صناعة الطائرات التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان، وخلال هذه الجولة اطلع على مسار الخطوات الأخيرة لتصنيع و إنتاج مقاتلة كوثر المحلية الصنع.

وأكد وزير الدفاع، لدى وصوله إلى شركة صناعة الطائرات التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان، على تحقيق شعار هذا العام (ازدهار الإنتاج) في قطاعات وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، ولا سيما في هذه المؤسسة، وقال ان هذه الستراتيجية الأساسية هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة التحديات والتصدي للحظر الجائر لنظام الاستكبار.

وأضاف العميد حاتمي، إن الخبراء ذوي الكفاءات العالية في مؤسسة صناعة الطائرات التابعة لوزارة الدفاع، كرسوا خلال 40 عاما من حياة النظام الاسلامي، كل جهدهم وعزمهم لرفع مستوى القدرات الدفاعية والجوية، والمثال على ذلك تصنيع مقاتلات كوثر من قبل الكوادر المتخصصة والمؤمنة في مؤسسة الصناعات الجوية .

يذكر ان مقاتلة 'كوثر' حلقت في 18 أبريل 2019 في سماء طهران خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة يوم الجيش الوطني.

وكانت المقاتلة 'كوثر' المصنعة محليا قد أزيح الستار عنها في 22 أغسطس/ آب 2018 في يوم الصناعات الدفاعية، والتي تم إنتاجها من قبل المتخصصين في منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية وإسناد القوات المسلحة، تتمتع بمواصفات مثل شبكات البيانات الرقمية العسكرية المتوافقة مع الجيل 4، وشاشات العرض الرقمية المتعددة الأغراض واستخدام الحاسوب للمحاسبات الباليستية، ورادار متطور متعدد المهام لتوجيه إطلاق النار ومنظومات الخرائط المتحركة الذكية، وغيرها من المواصفات الأخرى'.