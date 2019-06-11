  • الثلاثاء ٧ شوال ١٤٤٠
  • الثلاثاء , يونيو 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255276 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 11:49 الاقسام: سياسة  
المناطق التجارية الحرة الايرانية تبرم مذكرة تعاون مع كردستان العراق

المناطق التجارية الحرة الايرانية تبرم مذكرة تعاون مع كردستان العراق

أبرم المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة الايرانية مع اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان العراق، مذكرة لتطوير التعاون الثنائي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور اكبر افتخاري مساعد شؤون الانتاج والتصدير والتقنية بأمانة المجلس الاعلى للمناطق التجارية، ومصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان العراق.

واوضح افتخاري في المراسم بان المناطق التجارية الحرة في ايران تضم نحو الف وحدة انتاج صناعية، فيما يبلغ حجم صادرات المناطق الاقتصادية الخاصة نحو 20 مليار دولار سنويا.

واعتبر أن المذكرة المبرمة تمثل جسر تواصل لتصدير السلع عبر اقليم كردستان  الى الدول الاخرى، ولتوفير مستلزمات التجار ومنتجي البلدين.

من جهته بيّن شيخ مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان، أن للعراق 7 مذكرات تعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، اضيفت لها هذه المذكرة الجديدة.

وأشار الى الحظر الاميركي ضد ايران، مؤكدا  جهوزية الاقليم لتعزيز التعاون بهدف تأمين السلع الاساسية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/1315 sec