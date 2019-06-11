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رقم الخبر: 255275 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 11:23 الاقسام: محليات  
زيارة رئيس وزراء اليابان لایران وتاثیرها على العلاقات الثنائية

زيارة رئيس وزراء اليابان لایران وتاثیرها على العلاقات الثنائية

تتداول وكالات الانباء المحلية والعالميةهذه الايام الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء اليابان "شينزو ابي" لايران ولقاءه مع قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية وتاثيرها على العلاقات بين طهران وطوكيو.

وجاء في مقال كتبه عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "علاء الدين بروجردي" في صحيفة اعتماد: انه لايمكن التغافل عن اهمية اول زيارة يقوم بها رئيس وزراء اليابان لايران منذ انتصار الثورة الاسلامية وتاثيرها على العلاقات السياسية والاقتصادية وتنميتها.

واضاف: ان هذه الزيارة تاتي لتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وطوكيو وليس من الضروري ان ترتبط بعلاقات ايران وامريكا والحد من الضغوط الامريكية على طهران، مبينا ان امريكا هي محور الشر وان اية مفاوضات، ستتطرق الى الاجراءات العدائية الامريكية ضد الشعب الايراني.

واعرب بروجردي عن رأيه بان الزيارة ستتمحور حول العلاقات الثنائية بين ایران والیابان ولیس علاقات ایران مع واشنطن وخاصة انها تاتي كاول زيارة لرئيس وزراء اليابان خلال الاربعين عاما الاخيرة ومنذ انتصار الثورة الاسلامية.

واكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي على اهمية الزيارة في تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتاثيرها على القضايا الاقليمية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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