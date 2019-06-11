أدان مساعد وزير العلوم الايراني في الشؤون الدولية حسين سالارآملي التعامل السيء للادارة الاميركية مع قضية العالم الايراني المعتقل لديها مسعود سليماني رغم تشدقها بحقوق الانسان.

وقال سالار آملي، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، إن وزارتي العلوم والخارجية واسرة سليماني تتابع بالتنسيق فيما بينها وضع العالم الايراني المعتقل في اميركا حسين سليماني.

واضاف: إن اميركا تتشدق بحقوق الانسان لكنها تطلق الشعارات فقط ولاتعمل بها حيث تضع العقبات امام هذا العالم الايراني واعتقلته رغم مرتبته الرفيعة في مجموعة واحد بالمئة من العلماء المتفوقين عالميا وخلطت الشؤون السياسية بالعلمية.

وأكد إن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبذل قصارى جهودها للافراج عن هذا العالم الايراني المعتقل في اميركا.