سیجتمع وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف مع نظیره الیاباني تارو کونو، غدا الأربعاء، في العاصمة طهران لبحث القضایا ذات الإهتمام المشترك بما فیه الإتفاق النووي.

وتأتي زیارة تارو کونو لطهران الأربعاء تمهیدا لزیارة رئیس وزراء الیابان، شینزو آبي وفي السیاق ذاته، سیجري مشاورات مع ظریف ظهر الأربعاء في مبنی وزارة الخارجیة.

کما سیصل بعد ظهر الأربعاء رئیس الوزراء الیاباني إلی مطار مهرآباد في العاصمة طهران وسط إستقبال وزيري خارجية البلدین ثم ستقام مراسم الإستقبال الرسمي لهذا المسؤول الیاباني الرفیع بحضور الرئیس حسن روحاني في مجمع سعد اباد الثقافي التاریخي.