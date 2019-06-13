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رقم الخبر: 255272 تاريخ النشر: حزيران 11, 2019 الوقت: 11:16 الاقسام: عربيات  
'سائرون' تطالب بعودة ملف سقوط الموصل الى الواجهة

'سائرون' تطالب بعودة ملف سقوط الموصل الى الواجهة

طالبت كتلة سائرون النيابية في العراق، بعودة ملف سقوط مدينة الموصل إلى الواجهة، فيما دعت إلى التعاطي مع هذا الملف بروح المسؤولية.

وقال المتحدث الرسمي للكتلة حمدالله الركابي في بيان، إن "خمس سنوات مرت على سقوط مدينة الموصل الحدباء، وما زال جرحها شاخصاً في ضمير العراقيين وذاكرتهم، وما زالت تداعيات الكارثة وآثارها ماثلة للعيان حيث يعاني أهلها الى الآن من التشرد والتهجير وتدمير البنى التحية، وقبل ذلك معاناة الجرحى وفقدان الأهل والأحبة بين شهيد ومفقود".

وأضاف الركابي، أن "مجرد الاستذكار لهذه الحادثة الأليمة لا يكفي لمعالجة مشكلتها والتخلص من آثارها، بل يجب علينا أن نعيد ملفها الى الواجهة، سيما وإن هناك تقريراً من لجنة الأمن والدفاع النيابية كان قد توصل الى نتائج مهمة بعد دراسة وتحقيق معمقين لأسباب (سقوط الموصل) تم رفعه الى الادعاء العام في حينها".

وأوضح، أن "إحقاق الحق وتقديم المتسببين بكارثة الموصل الى العدالة مقدمة لإنصاف أهالي الموصل الحدباء إضافة الى إعادة المهجرين وتعويض ذوي الضحايا وإعمار مناطقهم المتضررة ومحو آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحرب فيها".

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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